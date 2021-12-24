Снижение кэшбэков не покрывает все расходы от интерчейнджа – совладелец monobank
24.12.2021, 09:52
Олег Гороховский (Фото: finclub.net)
monobank снизил кэшбэки, но их снижение, не покрывает все расходы от интерчейнджа. Об этом в интервью НВ рассказал совладелец банка Олег Гороховский.
"Потому что кэшбэки распространялись лишь на некоторые категории покупок. А интерчейндж нам снизили по всем транзакциям по нашим картам. Поэтому мы потеряли больше, чем компенсируем", — сказал он.
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Теперь, как говорит Гороховский, придется искать резервы, как компенсировать потери. И это еще не последнее снижение ставки интерчейндж.
Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайр), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине.
- В начале апреля 2021 года ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль опубликовали совместное обращение к Верховной Раде, Кабмину и НБУ, где заявили о готовности поэтапно снизить размер межбанковской комиссии за проведение безналичных расчетов. Их поддержали платежные системы Mastercard и Visa. В мае Нацбанк, Visa и Mastercard подписали меморандум о поэтапном снижении комиссии интерчейндж. 11 ноября АМКУ дал разрешение Mastercard и Visa на согласованные действия по снижению межбанковской комиссии.
- С 1 декабря monobank снизил размер кэшбека на 25%.
- После сокращения в ноябре комиссии интерчейндж, украинские банки начали пересматривать кэшбэки.
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