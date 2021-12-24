Снижение кэшбэков не покрывает все расходы от интерчейнджа – совладелец monobank

monobank снизил кэшбэки, но их снижение, не покрывает все расходы от интерчейнджа. Об этом в интервью НВ рассказал совладелец банка Олег Гороховский.

"Потому что кэшбэки распространялись лишь на некоторые категории покупок. А интерчейндж нам снизили по всем транзакциям по нашим картам. Поэтому мы потеряли больше, чем компенсируем", — сказал он.

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Теперь, как говорит Гороховский, придется искать резервы, как компенсировать потери. И это еще не последнее снижение ставки интерчейндж.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (банк-эквайр), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились в этом магазине.

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Наталия Софиенко

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