Сотрудников банка в Днепре подозревают в присвоении 60 млн грн клиентов
В Днепре объявили подозрение трем бывшим работникам одного из банков, присвоивших 60 млн грн вкладчиков. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, использование поддельных документов и служебный подлог, совершенный в составе организованной группы (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 УК Украины).
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Следствие считает, что начальник отделения банка (его правоохранители называют организатором группы) совместно с главным специалистом и кассиром наладили схему завладения средствами вкладчиков.
Они предлагали клиентам открыть депозитные счета с повышенной процентной ставкой. Затем, используя поддельные документы, закрывали банковские соглашения от имени клиентов и снимали наличные с их счетов.
Когда клиенты интересовались состоянием счетов, работники банка предоставляли им фиктивные справки с наличием средств, утверждает Офис генпрокурора.
Правоохранители установили причастность подозреваемых к 114 эпизодам мошенничества на общую сумму более 60 млн грн. Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
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