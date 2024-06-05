Працівників банку в Дніпрі підозрюють у привласненні 60 млн грн клієнтів

Трьох колишніх працівників одного з банків Дніпра підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах

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У Дніпрі оголосили підозру трьом колишнім працівникам одного з банків, які привласнили 60 млн грн вкладників. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, використання підроблених документів і службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України).

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Слідство вважає, що начальник відділення банку (його правоохоронці називають організатором групи) спільно з головним фахівцем і касиром налагодили схему заволодіння коштами вкладників.

Вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Потім, використовуючи підроблені документи, закривали банківські угоди від імені клієнтів і знімали готівку з їхніх рахунків.

Коли клієнти цікавилися станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них, стверджує Офіс генпрокурора.

Правоохоронці встановили причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн. Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.