Працівників банку в Дніпрі підозрюють у привласненні 60 млн грн клієнтів
У Дніпрі оголосили підозру трьом колишнім працівникам одного з банків, які привласнили 60 млн грн вкладників. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, використання підроблених документів і службове підроблення, вчинене у складі організованої групи (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України).
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Слідство вважає, що начальник відділення банку (його правоохоронці називають організатором групи) спільно з головним фахівцем і касиром налагодили схему заволодіння коштами вкладників.
Вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою. Потім, використовуючи підроблені документи, закривали банківські угоди від імені клієнтів і знімали готівку з їхніх рахунків.
Коли клієнти цікавилися станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них, стверджує Офіс генпрокурора.
Правоохоронці встановили причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн. Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
- За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за шахрайство (стаття 190 ККУ) – це більше, аніж за два попередні роки разом.
- У Кривому Розі кіберполіція затримала шахраїв, які ошукували клієнтів ПриватБанку з використанням незаконно перевипущених мобільних SIM-карток.
- За даними НБУ, 2023 року в українців з карток видурили 833 млн грн. Збитки в середньому становлять 3000 грн.