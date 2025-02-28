"Стремимся получить лицензию, сотрудничая с НБУ": в Revolut ответили на претензии Нацбанка
Британский необанк Revolut уже ранее сообщил украинскому регулятору о своих планах в Украине и в перспективе стремится получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ. Об этом говорится в заявлении Revolut, полученном LIGA.net по электронной почте.
Накануне Национальный банк опубликовал заявление, в котором указал, что зарегистрированный в Литве Revolut Bank UAB, через который в феврале Revolut запустил финансовые услуги резидентам Украины, не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.
Также Нацбанк подчеркнул, что на данный момент нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.
"Revolut уделяет приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провел тщательную оценку перед предоставлением услуг резидентам Украины на трансграничной основе", — говорится в заявлении необанка.
Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, которая базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы.
"Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения", — уверяют в Revolut и добавляют, что уже предоставляют услуги сотням тысяч украинских клиентов в Европейском Союзе и за его пределами.
- 12 февраля 2025 года в Revolut заявили, что считают Украину приоритетным рынком и намерены получить банковскую лицензию. Перед этим Revolut сообщил, что открыл финансовые услуги для резидентов Украины. Revolut еще в марте 2022 года открыл доступ к платежным услугам для лиц, вынужденных выехать из Украины из-за российского военного вторжения.