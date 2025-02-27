У Revolut нет лицензий и разрешений работать на украинском рынке — НБУ

Нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut

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Зарегистрированный в Литве Revolut Bank UAB, через который в феврале британский необанк Revolut запустил финансовые услуги резидентам Украины, не получал никаких лицензий или разрешений от Национального банка Украины, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности. Об этом говорится в заявлении НБУ.

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Ранее в Revolut подтверждали, что готовятся получить лицензию НБУ, а запуск услуг для украинских граждан — это только первый шаг, чтобы стать полноценным локальным банком.

В Нацбанке отмечают, что Revolut Bank UAB, как иностранному банку, чтобы работать в Украине, необходимо открыть филиал или получить банковскую лицензию, как того требует Закон "О банках и банковской деятельности". Любая из этих форм требует разрешения Национального банка.

"При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели. Вопрос о начале деятельности иностранного игрока на украинском банковском рынке также предмет консультаций с органом банковского надзора страны происхождения такого субъекта", — говорится в заявлении Нацбанка.

В НБУ обращают внимание украинских граждан, что нормы законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

Поэтому НБУ "будет действовать в пределах определенного законодательством пруденциального мандата и будет принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение стабильности банковской системы Украины, реагирование на нарушение законодательства для защиты интересов вкладчиков и клиентов банков".

Справка Финтех-компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания предлагает финансовые услуги через программу и не имеет физических отделений. Финтех-компания Revolut была основана в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. Штаб-квартира находится в Лондоне. Компания предлагает финансовые услуги через программу и не имеет физических отделений.