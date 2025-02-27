Revolut не має ліцензій і дозволів працювати на українському ринку — НБУ

Норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut

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Зареєстрований у Литві Revolut Bank UAB, через який у лютому британський необанк Revolut запустив фінансові послуги резидентам України, не отримував жодних ліцензій чи дозволів від Національного банку України, не подавав відповідних заявок та не проходить процедуру ліцензування діяльності. Про це йдеться у заяві НБУ.

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Раніше у Revolut підтверджували, що готуються отримати ліцензію НБУ, а запуск послуг для українських громадян – це лише перший крок, щоб стати повноцінним локальним банком.

У Нацбанку зазначають, що Revolut Bank UAB, як іноземному банку, щоб працювати в Україні, необхідно відкрити філію або отримати банківську ліцензію, як того вимагає Закон "Про банки та банківську діяльність". Будь-яка з цих форм потребує дозволу Національного банку України.

"Під час розгляду заявки на відкриття філії або отримання ліцензії НБУ здійснює комплексну оцінку ділової репутації засновника, його фінансового стану та запропонованої бізнес-моделі. Питання про початок діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта", — йдеться у заяві Нацбанку.

У НБУ звертають увагу українських громадян, що норми законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

Тому НБУ "діятиме в межах визначеного законодавством пруденційного мандату і вживатиме всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення стабільності банківської системи України, реагування на порушення законодавства для захисту інтересів вкладників і клієнтів банків".

Довідка Фінтех-компанію Revolut було засновано у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через програму та не має фізичних відділень. Фінтех-компанію Revolut було засновано у 2015 році росіянином Миколою Сторонським та українцем Владом Яценком. Штаб-квартира знаходиться у Лондоні. Компанія пропонує фінансові послуги через програму та не має фізичних відділень.