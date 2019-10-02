Суд обязал Жеваго вернуть НБУ 1,5 млрд грн

Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка Финансы и Кредит Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности по предоставленным ранее кредитам рефинансирования.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в то же время суд отказал Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с Нацбанком.

Регулятор отмечает, что решение суда мотивировано тем, что Жеваго продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства о погашении кредитов рефинансирования банка.

В декабре 2015 года НБУ обратился в суд для взыскания задолженности. Как говорят в НБУ, судебный процесс длился почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания дела.

В Нацбаке планируют предпринять все возможные правовые меры для взыскания средств, после вступления решения суда в законную силу.

"На сегодняшний день общий объем задолженности банка Финансы и Кредит перед НБУ составляет 6,75 млрд грн", - говорится в сообщении.