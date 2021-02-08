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Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка

08.02.2021, 14:05
Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка - Фото
Геннадий Боголюбов (Фото: rudenko.kiev.ua)

Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск экс-совладельца АО "ПриватБанк" Геннадия Боголюбова о возврате ему 33,25% акций банка. Об этом на брифинге сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Истец подал заявление с определенными нарушениями, а именно – не указал все необходимые реквизиты" – заявил Андрей Пожидаев.

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Боголюбову дали 10 дней на устранение этих недостатков в заявлении. Если их не устранят, суд оставит иск без рассмотрения.

Пожидаев добавил, что один из аргументов ПриватБанка против возврата акций Боголюбову – банковский закон № 590-IX. Он запрещает требовать акции банка у государства.

Также Боголюбов подал иск спустя три года после национализации банка. Это значит, что уже истек срок исковой давности, отметил юрист.

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Александр Мясищев
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ПриватБанк геннадий боголюбов
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