Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка
Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск экс-совладельца АО "ПриватБанк" Геннадия Боголюбова о возврате ему 33,25% акций банка. Об этом на брифинге сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.
"Истец подал заявление с определенными нарушениями, а именно – не указал все необходимые реквизиты" – заявил Андрей Пожидаев.
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Боголюбову дали 10 дней на устранение этих недостатков в заявлении. Если их не устранят, суд оставит иск без рассмотрения.
Пожидаев добавил, что один из аргументов ПриватБанка против возврата акций Боголюбову – банковский закон № 590-IX. Он запрещает требовать акции банка у государства.
Также Боголюбов подал иск спустя три года после национализации банка. Это значит, что уже истек срок исковой давности, отметил юрист.
- В 2017 году бывшая жена Боголюбова отсудила у ПриватБанка 500 млн грн. Детали – тут.
- 20 октября 2020 года Боголюбов обратился в Хозсуд Киева с четырьмя исками, в которых оспаривает национализацию банка.
- 4 февраля 2021 года Стокгольмский арбитраж отказался взыскать $6 млрд с Украины по иску компаний олигарха Игоря Коломойского, Боголюбова и Игоря Палицы в деле ПАО "Укрнафта".
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