Суд оставил без движения иск Боголюбова о возврате акций ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева оставил без движения иск экс-совладельца АО "ПриватБанк" Геннадия Боголюбова о возврате ему 33,25% акций банка. Об этом на брифинге сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев.

"Истец подал заявление с определенными нарушениями, а именно – не указал все необходимые реквизиты" – заявил Андрей Пожидаев.

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Боголюбову дали 10 дней на устранение этих недостатков в заявлении. Если их не устранят, суд оставит иск без рассмотрения.

Пожидаев добавил, что один из аргументов ПриватБанка против возврата акций Боголюбову – банковский закон № 590-IX. Он запрещает требовать акции банка у государства.

Также Боголюбов подал иск спустя три года после национализации банка. Это значит, что уже истек срок исковой давности, отметил юрист.

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Александр Мясищев

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