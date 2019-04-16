Суд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева во вторник, 16 апреля, объявил перерыв до 7 мая в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее, 9 апреля, суд удовлетворил ходатайство истцов о расширении перечня своих требований в этом деле пунктом о возврате им акций ПриватБанка.

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При этом суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.

Как сообщалось ранее, Шестой апелляционный административный суд сразу после президентских выборов - 22 апреля - продолжит слушания в деле об отмене распоряжения НБУ о проведении проверки ПриватБанка, на основании которой было принято решение о национализации.

18 апреля в Окружном админсуде должны состояться судебные прения между сторонами по еще одному иску Коломойского касательно национализации ПриватБанка - к НБУ, ФГВФЛ и Кабмину.

ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. До этого им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Коломойский пытается отменить национализацию банка. В конце февраля 2019-го он подал десятки судебных исков.