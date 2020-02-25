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Суд в третий раз реанимировал "зомби-банк" Союз

Суд в третий раз реанимировал "зомби-банк" Союз
25.02.2020, 11:45

Апелляционный суд постановил возобновить деятельность банка Союз. НБУ готовит кассацию

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля отказал в удовлетворении жалобы Национального банка (НБУ) и оставил в силе решение первой инстанции от 6 ноября 2019 года о возобновлении деятельности банка Союз.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это уже третий круг рассмотрения дела этого "зомби-банка". Нацбанк подаст кассационную жалобу на решение суда после получения его полного текста.

Регулятор напомнил, что банк был выведен с рынка в 2016 году из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. Однако акционер банка Сергей Дядечко не согласился с таким решением и теперь судится с НБУ и Фондом гарантирования.

В своем иске Дядечко просит отменить решение о выводе банка с рынка и обязать НБУ "совершить необходимые действия" для восстановления работы финучреждения.

При этом в Нацбанке отметили, что законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда.

  • 15 января Верховный суд частично удовлетворил кассацию НБУ и разблокировал ликвидацию банка Союз. При этом он направил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. До этого Верховный суд отменял решения судов первых инстанций о незаконной ликвидации Союза в июне 2019 и 2017 годов, отправляя дело на повторное рассмотрение.
  • В декабре 2019-го Большая палата Верховного суда, рассмотрев дело Укринбанка, постановила, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения НБУ. Почему это важный прецедент, читайте здесь>>>
  • Депутаты Верховной Рады во главе с близким к олигарху Игорю Коломойскому Александром Дубинским подали обращение в Конституционный суд с просьбой признать незаконными положения, запрещающие судебную приостановку решений Фонда гарантирования и НБУ, в том числе связанных с временной администрацией или ликвидацией банков.

Сергей Дядечко был президентом банка Родовид. Владел 99,99% акций банка Союз.

Кучук Марина
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