Суд заявил о давлении из-за дела о национализации ПриватБанка

В Высшем совете правосудия (ВСП) заявляют о давлении на судей Окружного административного суда Киева после того, как они приняли решение о незаконности национализации ПриватБанка, сообщает пресс-служба ВСП.

Давлением на суд в ВСП назвали заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое пятый президент Петр Порошенко инициировал сразу же после обнародования решения суда.

"Судьи обращают внимание, что на время проведения указанного заседания СНБО полного текста судебного решения по делу еще не было, то есть ни стороны по делу, ни любые другие лица на тот момент не могли быть знакомы с мотивацией решения суда. В то время продолжались процессуальные процедуры по завершению рассмотрения дела", - говорится в сообщении.

По факту давления на судей Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований возбудили ряд уголовных дел.

В Высшем совете правосудия требуют обнародовать результаты этих расследований.

Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка. НБУ подал апелляции на оба решения Окружного админсуда.

По данным программы Схемы, отбор судей в деле ПриватБанка прошел с нарушениями.

Активисты движения Честно сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализацию ПриватБанка, недобросовестна.