Суды по ПриватБанку. Клиенты забрали сотни миллионов в валюте

В апреле-мае на фоне судов в ПриватБанке наблюдался отток капитала: клиенты забрали из банка около $137 млн и 27 млн ​​евро. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук.

"Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф", - отметила она.

По ее словам, на информационный фон реагировали не все. После проигранных судов Игорю Коломойскому деньги забирали в основном в иностранной валюте.

Пахачук отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года, сказала она.

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В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Правительство, НБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

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