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16.05.2019, 12:35

ПриватБанк о судах: Паники в банке нет, деньги возвращаются

ПриватБанк о судах: Паники в банке нет, деньги возвращаются

В ПриватБанке заявляют, что ситуация после решений судов нормализовалась

Решения судов по ПриватБанку уже не оказывают значительного влияния на работу финучреждения, сообщила агентству Интерфакс-Украина финансовый директор банка Анна Самарина.

"Сейчас банк ничего не ощущает, все нормализовалось и вернулись средства, которые клиенты снимали в банкоматах 18-19 апреля, когда мы наблюдали пиковый объем снятия до 3 млрд грн в день, как на новогодние праздники", - сказала Самарина.

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"Тем не менее, если продолжать такие объявления, то да, будут аналогичные реакции", - добавила она.

ПриватБанк является системным банком и "любое индивидуальное действие по отношению к ПриватБанку извне может сказаться на всей банковской системе", - подчеркнула топ-менеджер.

После судебных решений финучреждение было вынуждено перестать быть донором на межбанке.

"Мы в нормальной ситуации, скорее всего, являемся донором на межбанке. У нас были небольшие лимиты, это исключительно управление ликвидностью. До недавнего времени мы больше размещали, чем привлекали средств на межбанке", - пояснила Самарина.

В то же время, обязательства банка на 95% покрываются ликвидными активами, и он без проблем справляется с колебаниями ресурсной базы, заверила финдиректор.

18 апреля Окружной административный суд Киева принял два решения в пользу экс-собственника ПриватБанка Игоря Коломойского: признал недействительным договор купли-продажи государством акций банка и признал незаконным решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

Коломойский считает национализацию незаконной и требует $2 млрд компенсации. Эксперт по банковской деятельности команды Владимира Зеленского и участница национализации Виктория Страхова рассказала, что вариантом мирового соглашения между Коломойским и НБУ мог бы стать возврат этих денег олигарху взаимозачетом - списанием кредитов ПриватБанка связанным компаниям.

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский, дело приватбанка
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