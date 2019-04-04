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04.04.2019, 15:11

Сворачиваемся. Интервью главы Фонда гарантирования – за минуту

Сворачиваемся. Интервью главы Фонда гарантирования – за минуту

Большое интервью главы Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина. Максимально коротко

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин встретился с журналистом LIGA.net, когда уже было известно о его планах покинуть должность.

В интервью LIGA.net Ворушилин рассказал о сложной продаже ТРЦ Республика, борьбе с банками-зомби, колоссальных долгах перед Минфином и будущем Фонда, которой будет постепенно сворачиваться.

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ТРЦ Республика: желающих много, но купили не те

Продажа одного из крупнейших недостроев страны – киевского ТРЦ Республика в начале этого года стала сюрпризом для Фонда гарантирования.

Актив купила компания днепровского предпринимателя Василия Астиона (локальный агробарон, но среди его партнеров – Виталий Хомутынник) за 777 млн грн, хотя были и более именитые претенденты: Александр Ярославский (DCH), Игорь Никонов (KAN Development), Максим Микитась (Укрбуд).

Они ориентировались примерно на $50 млн (1,3 млрд грн). НБУ, как фактический владелец прав на ТРЦ, рассчитывал на 2,5 млрд, в Фонде ожидали 1 млрд грн.

Другие крупные залоги: конфликт за стадион Черноморец

Фонд давно пытается продать одесский стадион Черноморец, который достался ему вместе обанкротившимся Имэксбанком нардепа Леонида Климова. Процесс застопорился из-за Генпрокуратуры, по ходатайству которой актив передан в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Фонд подозревает в этом коррупционный интерес бывших собственников, но все равно не оставляет надежд продать стадион.

Гигантские долги перед Минфином

Фонд гарантирования должен Минфину 55 млрд грн – это деньги, которые он получил в разгар банкопада, чтобы выплачивать компенсации вкладчикам банков-банкротов. И Минфину и НБУ, который также кредитовал ФГВФЛ, Фонд платит рыночный процент. Только Нацбанку выплатили 5 млрд грн.

Сейчас Фонд хочет досрочно погасить самые дорогие кредиты, в идеале – снизить ставку до 2% годовых и реструктуризировать задолженность. С реструктуризацией помогут иностранные консультанты – их услуги оплатит ЕБРР, который выделил 1 млн евро.

Зомби-банки: надежды нет

Фонд бессилен против бывших владельцев банков-банкротов, которые в судах доказывают, что НБУ незаконно признавал их неплатежеспособными. 11 таких банков уже дошли до Верховного суда. Златобанк – первый, кто выиграл свое дело.

Будущее Фонда: пора уходить в спячку

Каденция Ворушилина в Фонде истекает в октябре, но он намерен уйти раньше: в его планах – большая конференция, которую проводит ФГВФЛ в конце апреля, больше ничего на этой должности Ворушилина не задержит.

Следующий руководитель Фонда будет курировать постепенное сворачивание организации, которой уже не нужны такие масштабы деятельности: в 2020 году основная часть банков-банкротов будет окончательно ликвидирована. Сокращать обороты Фонд был готов и раньше, но планы подпортило банкротство ВТБ банка.

Полная версия интервью: Глава фонда гарантирования вкладов: пора сворачивать деятельность

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Теги: ТРЦ Республика, банки, фонд гарантирования вкладов физических лиц
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