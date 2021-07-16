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Связанная с Жеваго финкомпания выкупила долги его банка-банкрота на 1 млрд грн

16.07.2021, 16:54
Связанная с Жеваго финкомпания выкупила долги его банка-банкрота на 1 млрд грн - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Финансовая компания Финтакт с предложением 1 млрд грн объявлена победителем аукциона по покупке пула активов по кредитным договорам обанкротившегося банка Финансы и Кредит Константина Жеваго. Данные о результатах аукциона опубликованы на портале ProZorro.продажи.   

В пул активов вошли права кредитных требования к компаниям Галичфарм и Киевмедпрепарат, которые связаны с корпорацией Артериум, также принадлежавшей Жеваго.  

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Среди обеспечения по кредитам – единый имущественный комплекс во Львове и коммерческая недвижимость в Киеве, а также земельные участки в Киевской области, простые именные акции и имущественные права на получение товара, уточняет издание finbalance.   

В издании отмечают, что между компанией Финтакт и банком Финансы и Кредит прослеживалась связь, как минимум, до середины 2020 года. До этого периода среди бенефициаров Финтакт числились Олег Артеменко и Николай Похилько. Физлица с такими же именами работали в банке Финансы и Кредит и других структурах Константина Жеваго.  

В 2020 году Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) продал Финтакт пул активов банка Финансы и Кредит на 11,5 млрд грн с дисконтом 99%. 

Эта же компания в мае 2021 года стала победителем аукциона ФГВФЛ по продаже пула активов банка Финансы и Кредит и Дельта Банка на 10,6 млрд грн, в который вошли долги связанной с Жеваго группы АвтоКрАЗ

Еще в 2018 году ФГВФЛ отменил продажу для Финтакт пула активов банка Финансы и Кредит на 656 млн грн с дисконтом 77%, который включал долги по кредитам четырех компаний, также связанных с Константином Жеваго. 

Константин Жеваго был бенефициаром банка Финансы и Кредит, признанного неплатежеспособным в 2015 году. В начале августа 2019-го ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка и начало проверку на причастность к схеме Жеваго. 27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило Жеваго в национальный розыск. В декабре его разрешили арестовать. Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка ФиК было выведено около 2,5 млрд грн. Свою причастность к проблемам банка бизнесмен отрицает. Он также неоднократно обвинял менеджмент в махинациях за его спиной. 15 июля Интерпол объявил Жеваго в международный розыск

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Роман Брыль
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банк Финансы и кредит фгвфл Константин Жеваго prozzoro.продажи
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