Связанная с Жеваго финкомпания выкупила долги его банка-банкрота на 1 млрд грн

Финансовая компания Финтакт с предложением 1 млрд грн объявлена победителем аукциона по покупке пула активов по кредитным договорам обанкротившегося банка Финансы и Кредит Константина Жеваго. Данные о результатах аукциона опубликованы на портале ProZorro.продажи.

В пул активов вошли права кредитных требования к компаниям Галичфарм и Киевмедпрепарат, которые связаны с корпорацией Артериум, также принадлежавшей Жеваго. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Среди обеспечения по кредитам – единый имущественный комплекс во Львове и коммерческая недвижимость в Киеве, а также земельные участки в Киевской области, простые именные акции и имущественные права на получение товара, уточняет издание finbalance.

В издании отмечают, что между компанией Финтакт и банком Финансы и Кредит прослеживалась связь, как минимум, до середины 2020 года. До этого периода среди бенефициаров Финтакт числились Олег Артеменко и Николай Похилько. Физлица с такими же именами работали в банке Финансы и Кредит и других структурах Константина Жеваго.

В 2020 году Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) продал Финтакт пул активов банка Финансы и Кредит на 11,5 млрд грн с дисконтом 99%.

Эта же компания в мае 2021 года стала победителем аукциона ФГВФЛ по продаже пула активов банка Финансы и Кредит и Дельта Банка на 10,6 млрд грн, в который вошли долги связанной с Жеваго группы АвтоКрАЗ.

Еще в 2018 году ФГВФЛ отменил продажу для Финтакт пула активов банка Финансы и Кредит на 656 млн грн с дисконтом 77%, который включал долги по кредитам четырех компаний, также связанных с Константином Жеваго.

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Роман Брыль

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