У Укрэксимбанка с 1 июля будет новый глава правления
Национальный банк согласовал Виктора Пономаренко на должность главы правления государственного Укрэксимбанка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
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С 2012 года Пономаренко занимал должность главы правления АО "ПроКредитБанк". Он заменит на должности Сергея Ермакова, возглавлявшего Укрэксимбанк с марта 2022 года.
"По согласованию Виктора Пономаренко и наблюдательного совета для обеспечения эффективной передачи дел новый глава приступит к работе в должности главы правления АО "Укрэксимбанк" с 1 июля 2024 года", – говорится в сообщении.
Победителя конкурса на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательный совет определил в начале мая.
Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 24 лет, двадцать из которых – в АО "ПроКредитБанк", он является частью международной финансовой холдинговой компании ProCredit Holding (Германия).
Окончил Киевский национальный экономический университет, академию ProCredit в Фюрте (Германия), получил диплом MBA в AB Freeman School of Business американского Университета Тулейн, является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA charterholder).
- Укрэксимбанк – третий по величине среди украинских банков по размеру активов. В июле 2023 года стало известно, что Укрэксимбанк нарушил нормативы НБУ и ему может понадобиться докапитализация.