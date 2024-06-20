У Укрэксимбанка с 1 июля будет новый глава правления

Виктор Пономаренко (Фото: ProCredit Bank)

Национальный банк согласовал Виктора Пономаренко на должность главы правления государственного Укрэксимбанка. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

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С 2012 года Пономаренко занимал должность главы правления АО "ПроКредитБанк". Он заменит на должности Сергея Ермакова, возглавлявшего Укрэксимбанк с марта 2022 года.

"По согласованию Виктора Пономаренко и наблюдательного совета для обеспечения эффективной передачи дел новый глава приступит к работе в должности главы правления АО "Укрэксимбанк" с 1 июля 2024 года", – говорится в сообщении.

Победителя конкурса на должность председателя правления Укрэксимбанка наблюдательный совет определил в начале мая.

Виктор Пономаренко работает в банковской сфере более 24 лет, двадцать из которых – в АО "ПроКредитБанк", он является частью международной финансовой холдинговой компании ProCredit Holding (Германия).

Окончил Киевский национальный экономический университет, академию ProCredit в Фюрте (Германия), получил диплом MBA в AB Freeman School of Business американского Университета Тулейн, является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA charterholder).