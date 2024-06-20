В Укрексімбанку з 1 липня буде новий голова правління

Віктор Пономаренко (Фото: ProCredit Bank)

Національний банк погодив Віктора Пономаренка на посаду голови правління державного Укрексімбанку. Про це повідомила пресслужба фінустанови.

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З 2012 року Пономаренко обіймав посаду голови правління АТ "ПроКредитБанк". Він замінить на посаді Сергія Єрмакова, який очолював Укрексімбанк із березня 2022 року.

"За погодженням Віктора Пономаренка та наглядової ради для забезпечення ефективного передання справ новий голова розпочне роботу на посаді голови правління АТ "Укрексімбанк" з 1 липня 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Переможця конкурсу на посаду голови правління Укрексімбанку наглядова рада визначила на початку травня.

Віктор Пономаренко працює у банківській сфері понад 24 роки, двадцять з яких – в АТ "ПроКредитБанк", що є частиною міжнародної фінансової холдингової компанії ProCredit Holding (Німеччина).

Закінчив Київський національний економічний університет, академію ProCredit у Фюрті (Німеччина), отримав диплом MBA в A.B. Freeman School of Business американського Університету Тулейн, є сертифікованим фінансовим аналітиком (CFA charterholder).