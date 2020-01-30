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Убытки крупнейшего банка Германии превысили 5 млрд евро

Убытки крупнейшего банка Германии превысили 5 млрд евро
30.01.2020, 12:23

По итогам года, убытки Deutsche Bank составили 5,265 млрд евро

Deutsche Bank закончил 2019 года с чистым убытком в размере 5,265 млрд евро, тогда как годом ранее его чистая прибыль составила 341 млн евро. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что годовая выручка банка снизилась на 8% - до 23,165 млрд евро.

В IV квартале убыток банка увеличился до 1,483 млрд евро против 409 млн евро годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 4% - до 5,349 млрд евро.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали квартальный убыток на уровне 1,04 млрд евро при выручке в 5,3 млрд евро.

Коэффициент достаточности капитала первого порядка (Tier 1) банка не изменился и остался на уровне 13,6%.

Объем резервов под безнадежные долги вырос до 723 млн евро по сравнению с 525 млн евро в 2018 году.

Выручка DB в инвестиционном подразделении в IV квартале увеличилась на 13% и составила 1,52 млрд евро. В том числе доходы от операций с ценными бумагами с фиксированной доходностью и валютами подскочили на 31% - до 1,2 млрд евро.

Подразделение по управлению активами зафиксировало рост выручки на 31% - до 671 млн евро. Увеличилась на 20% и капитализация банка, она составляет около 16,5 млрд евро.

Штат банка за минувший год сократился на 4100, до 87 600 человек.

 

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убытки Deutsche Bank
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