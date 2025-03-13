Украина получила возможность вернуть из США деньги Проминвестбанка

Украина не разрешила отсудить деньги со счетов Проминвестбанка в США, на которые претендовали жертвы Талибана

Фото: depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физических лиц добился снятия ареста со средств Проминвестбанка в США на сумму более $2 млн и более 36,6 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба фонда в четверг, 13 марта.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Эти деньги были размещены в Bank of New York Mellon.

В 2022 году после начала полномасштабной российской агрессии Национальный банк отозвал лицензию и отправил на ликвидацию Проминвестбанк, принадлежавший в то время российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В ходе ликвидационной процедуры Фонд гарантирования вкладов установил, что на американском счете Проминвестбанка находится значительная сумма денег, но вернуть их в Украину не удалось.

Сначала они были заблокированы американской стороной из-за санкций против банка как "дочки" ВЭБ.РФ, а в ноябре 2022 года на них неожиданно начали претендовать несколько американских граждан как потерпевшие от действий движения Талибан в Афганистане в 2016 году.

В ходе судебного процесса в американском суде были установлены связи Талибана с РФ, из-за чего эти люди потребовали возмещения причиненного им ущерба за счет имущества РФ, в частности, претендуя на заблокированные деньги ПИБ на корреспондентских счетах в Bank of New York Mellon.

На время их обращения в Окружной суд города Нью-Йорка банк уже принадлежал государству Украина, поэтому Фонду гарантирования вкладов удалось доказать, что истцы не могут претендовать на его деньги.

Суд Нью-Йорка поддержал позицию фонда еще в июле 2023 года, а 5 марта 2025 года аналогичное решение принял Апелляционный суд США второго округа города Нью-Йорк.

Санкции с этих денег были сняты в конце ноября 2024 года, поэтому в Фонде гарантирования вкладов надеются на их возвращение в Украину.

"Это не просто юридический успех, а вклад в финансовую устойчивость государства. Согласно решению СНБО эти средства принадлежат государству Украина, что фонд успешно доказал в судах. Теперь основные преграды сняты, и мы можем ожидать перечисления этих средств. После этого они будут переданы в госбюджет. В условиях нынешних вызовов это имеет большое значение для страны", – сказал заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков.