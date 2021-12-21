Украинские банки за 11 месяцев увеличили прибыль больше чем в 1,5 раза

Банки за 11 месяцев 2021 года получили 65,7 млрд грн чистой прибыли, что на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 43,4 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

В январе прибыль банков составила 4,1 млрд грн, в феврале – 2,4 млрд грн, в марте – 4,4 млрд грн, в апреле – 6,6 млрд грн, в мае – 6,3 млрд грн, в июне – 6,2 млрд грн, в июле – 9,7 млрд грн, в августе – 5,8 млрд грн, в сентябре – 5,8 млрд грн, в октябре – 6,9 млрд грн, в ноябре – 7,374 млрд грн.

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Доходы банков за 11 месяцев составили 243,568 млрд грн и выросли на 6% по сравнению с результатом 11 месяцев 2020, в то же время расходы составили 177,840 млрд грн и уменьшились на 5%.

Процентные доходы составили 152,248 млрд грн, а расходы – 46,669 млрд грн, комиссионные доходы – 83,513 млрд грн, комиссионные расходы – 31,507 млрд грн.

В 2020 году прибыль банков сократилась на 29% до 41,3 млрд грн. В 2019 году банки получили 59,634 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году – 21,7 млрд грн.

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Наталия Софиенко

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