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Укргазбанк получил рекордную прибыль в 2,7 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 13:40
Укргазбанк получил рекордную прибыль в 2,7 млрд грн - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

За январь-октябрь государственный Укргазбанк заработал 2,7 млрд грн, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (994 млн грн), сообщает прессслужба банка.

Отмечается, что это самая большая за всю свою историю чистая прибыль.

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"В 2014 году банк получил один из самых больших убытков в 3,4 млрд грн. И тогда перед новым менеджментом встал вопрос не развития банка, а вообще его дальнейшего существования", – прокомментировал председатель правления Укргазбанка Андрей Кравец.

Отмечается, что рекордная прибыль – результат работы банка по улучшению эффективности деятельности и в частности за счет оптимизации структуры валюты баланса.

"Нам удалось расширить чистую процентную маржу путем уменьшения стоимости ресурсов и изменения структуры процентных активов", – говорится в сообщении.

В Укргазбанке добавили, что в этом году сосредоточились на проектах устойчивого развития – повышения энергоэффективности (в частности в транспортной отрасли), возобновляемой энергетики, экологического строительства, системы аккумулирования и хранения энергии, утилизации отходов, повышения эффективности использования водных ресурсов и поддержке медицины.

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"Мы будем и дальше работать в направлении повышения операционной эффективности как за счет улучшения структуры баланса, так и за счет повышения транзакционной активности наших клиентов", – подытожили в банке.

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Укргазбанк входит в пятерку крупнейших банков Украины по объему активов. 94,94% акционерного капитала банка принадлежит государству, а именно – Министерству финансов.

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Наталия Софиенко
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