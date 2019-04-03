В банке, где мог отмывать деньги Янукович, начались проверки

Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, включая деньги экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает эстонский ресурс ERR.

Проверки начали в рамках расследования возможного содействия сотрудников банка легализации незаконно полученных доходов, большинство из которых связаны с гражданами из России и других постсоветских стран.

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Расследование проводится совместно с Финансовой инспекцией Швеции, где находится штаб-квартира Swedbank. Хотя подозревается, что подозрительные операции проводила эстонская «дочка» банка.

Ранее сообщалось, что беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании президента США Пол Манафортучаствовали в отмывании денег через Swedbank.

Предполагается, что Янукович только в 2011 году через литовский филиал Swedbank вывел не менее $3,6 млн. Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн).

27 марта этого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

28 марта была уволена директор эстонского отделения Биргит Боннесен. Внутреннее расследование банка установило, что она еще в 2013 году знала о сомнительных сделках, связанных с делом Магнитского.

Кроме Swedbank, подозревают в отмывании более $234 млрд эстонский филиал Danske Bank. Из этой суммы свыше $30 млрд связаны с Россией и бывшими странами СССР.