В банковской системе сократилась доля проблемных кредитов — НБУ

Фото: пресс-служба НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украине на 1 ноября 2023 года составила 37,7%, что на 0,2 п. п. ниже показателя по состоянию на 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

При этом объем неработающих кредитов за месяц увеличился на 2,8 млрд грн, а объем предоставленных банками кредитов – на 12,3 млрд грн.

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Сумма неработающих кредитов составляет 425,2 млрд грн.

На прошлой неделе НБУ опубликовал первые результаты оценки устойчивости банков в условиях военного времени.

Большинство банков адекватно оценивают потенциальные потери кредитного портфеля и отражают пруденциальные и финансовые резервы под обесценивание кредитов, подтвердили в НБУ.

Ранее в Нацбанке заявляли, что признание банками кредитных потерь в текущем году по сравнению с прошлым притормозило. Доля NPL с начала года сократилась на 0,2 п.п. – до 37,9% по стоянию на 1 октября 2023 года.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля неработающих кредитов в украинских банках стабильно сокращалась с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках увеличивался.

Источник: НБУ

В августе 2023 года банки вернулись к сокращению проблемных кредитов.

В октябре банки зафиксировали возобновление спроса на кредиты и прогнозируют дальнейший рост.

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