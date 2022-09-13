В деле о попытке выведения активов из Альфа-банка появились первые подозреваемые

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему председателю правления одного из крупнейших банков Украины и одному из бывших членов правления, временно исполнявшему обязанности председателя. Об этом сообщили Офис генпрокурора и БЭБ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Имена подозреваемых и название банка правоохранительные органы не называют, но указывают на Альфа-банк.

В ОГП заявили, что "конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх", и напомнили о других решениях в этом производстве об аресте 469 млн грн и ценных бумаг на 12,4 млрд грн в Альфа-банке.

Следствие считает, что топ-менеджеры банка помогали владельцам выводить деньги из Украины под видом роялти за использование торговых знаков.

"Пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13 400. За три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента [в 2021 году] сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн", – заявили в ОГП.

Менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. грн.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.