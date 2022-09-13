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В деле о попытке выведения активов из Альфа-банка появились первые подозреваемые

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 14:04
В деле о попытке выведения активов из Альфа-банка появились первые подозреваемые - Фото
Альфа-банк (Фото - пресс-служба банка)

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении бывшему председателю правления одного из крупнейших банков Украины и одному из бывших членов правления, временно исполнявшему обязанности председателя. Об этом сообщили Офис генпрокурора и БЭБ.

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Им инкриминируют уклонение от уплаты налогов на общую сумму 18,3 млн грн при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Имена подозреваемых и название банка правоохранительные органы не называют, но указывают на Альфа-банк.

В ОГП заявили, что "конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх", и напомнили о других решениях в этом производстве об аресте 469 млн грн и ценных бумаг на 12,4 млрд грн в Альфа-банке.

Следствие считает, что топ-менеджеры банка помогали владельцам выводить деньги из Украины под видом роялти за использование торговых знаков.

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"Пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13 400. За три года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российского банка уплачено 1,4 млн грн. После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента [в 2021 году] сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн", – заявили в ОГП.

Менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. грн.

Андрій Водяний
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михаил фридман альфа-банк БЭБ
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