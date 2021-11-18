UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Лондоне не получилось: ФГВФЛ попробует арестовать $600 млн Жеваго через суды в Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 17:41
В Лондоне не получилось: ФГВФЛ попробует арестовать $600 млн Жеваго через суды в Украине - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Высокий Суд Англии и Уэльса не разрешил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подать апелляционную жалобу на отмену решения суда отказать в наложении всемирного ареста на активы акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в рамках дела о взыскании ущерба, нанесенного им банку. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ. 

В сентябре Высокий Суд пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда достаточные для приказа о всемирном аресте активов акционера банка. Но, по убеждению суда, он не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела, поскольку есть необходимость применения украинского законодательства, в котором суд не является экспертом, говорится в сообщении.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Фонд гарантирования намерен использовать собранные и предоставленные суду в Лондоне материалы для подачи исков против акционеров банка "Финансы и Кредит" через украинские суды. 

В феврале 2021 года ФГВФЛ инициировал иск на $582,5 млн о взыскании причиненного банку ущерба с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.   

Нацбанк по предложению ФГВФЛ отозвал банковскую лицензию у банка "Финансы и Кредит" в декабре 2015 года. Акцептованные требования кредиторов неплатежеспособного банка составляют около 30 млрд грн.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
банк Финансы и кредит Высокий суд в Лондоне фгвфл Константин Жеваго
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 