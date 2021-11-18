В Лондоне не получилось: ФГВФЛ попробует арестовать $600 млн Жеваго через суды в Украине
Высокий Суд Англии и Уэльса не разрешил Фонду гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подать апелляционную жалобу на отмену решения суда отказать в наложении всемирного ареста на активы акционера банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в рамках дела о взыскании ущерба, нанесенного им банку. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В сентябре Высокий Суд пришел к выводу, что приведенные во время слушаний доказательства Фонда достаточные для приказа о всемирном аресте активов акционера банка. Но, по убеждению суда, он не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела, поскольку есть необходимость применения украинского законодательства, в котором суд не является экспертом, говорится в сообщении.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Фонд гарантирования намерен использовать собранные и предоставленные суду в Лондоне материалы для подачи исков против акционеров банка "Финансы и Кредит" через украинские суды.
В феврале 2021 года ФГВФЛ инициировал иск на $582,5 млн о взыскании причиненного банку ущерба с Константина Жеваго, трех английских компаний и одного гражданина Соединенного Королевства, задействованных в операциях по выводу средств из банка.
Нацбанк по предложению ФГВФЛ отозвал банковскую лицензию у банка "Финансы и Кредит" в декабре 2015 года. Акцептованные требования кредиторов неплатежеспособного банка составляют около 30 млрд грн.
- Жеваго был бенефициаром банка "Финансы и Кредит", признанного неплатежеспособным в 2015 году. В начале августа 2019-го ГБР объявило о подозрении в растрате 2,5 млрд грн двум топ-менеджерам лопнувшего банка и начало проверку на причастность к схеме Жеваго. 27 сентября ГБР заочно вручило Жеваго подозрение в растрате и отмывании денег, и уже 9 октября объявило Жеваго в национальный розыск. В декабре его разрешили арестовать. Следствие считает, что через структуры олигарха из его банка ФиК было выведено около 2,5 млрд грн. Свою причастность к проблемам банка бизнесмен отрицает. Он также неоднократно обвинял менеджмент в махинациях за его спиной. В сентябре 2021 года суд Лондона отказался арестовывать активы Жеваго.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии