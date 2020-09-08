В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит взыскание с ПриватБанка 10 млрд грн
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда о принудительном взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу шести оффшорных компаний Григория и Игоря Суркисов.
Соответствующий документ, авторства Министерства юстиции, зарегистрировал нардеп Слуги Народа Юрий Камельчук сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств... просьба поддержать и пошерить. Время играет против нас", – написал министр.
Законопроектом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" новым пунктом, где будет указано, что принудительное взыскание возможно только в том случае, когда имущество ответчика арестовано.
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Минюст также не оформил законопроект, как правительственный, ради экономии времени, т.к. согласование внутри правительства займет как минимум неделю.
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- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
- После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- Министр юстиции Денис Малюська отметил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов "абсурдно и выходит за пределы здравого смысла".
- Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда.
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