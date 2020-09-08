В Раде зарегистрировали законопроект, который отменит взыскание с ПриватБанка 10 млрд грн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда о принудительном взыскании с ПриватБанка 10 млрд грн в пользу шести оффшорных компаний Григория и Игоря Суркисов.

Соответствующий документ, авторства Министерства юстиции, зарегистрировал нардеп Слуги Народа Юрий Камельчук сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств... просьба поддержать и пошерить. Время играет против нас", – написал министр.

Законопроектом предлагается дополнить закон "Об исполнительном производстве" новым пунктом, где будет указано, что принудительное взыскание возможно только в том случае, когда имущество ответчика арестовано.

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Минюст также не оформил законопроект, как правительственный, ради экономии времени, т.к. согласование внутри правительства займет как минимум неделю.

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Наталия Софиенко

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