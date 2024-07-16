Валюта дорожает. Курсы валют в банках

Курсы доллара и евро в банках выросли

Фото: Isorepublic

Во вторник, 16 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 16 коп. и составляет 40,85 грн. Курс продажи поднялся на 19 коп. до 41,4 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,15 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,2 грн, максимальный – 41,55 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 23 коп. и составляет 44,43 грн. Курс продаж увеличился на 25 коп. до 45,22 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,55 грн, максимальный – 44,8 грн. Для продажи минимальный курс – 44,95 грн, а максимальный – 45,5 грн.

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