Валюта дорожчає. Курси валют у банках

Курси долара та євро в банках виросли

Фото: Isorepublic

У вівторок, 16 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 16 коп. і складає 40,85 грн. Курс продажу піднявся на 19 коп. до 41,4 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,15 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,2 грн, максимальний – 41,55 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 23 коп. і становить 44,43 грн. Курс продажу збільшився на 25 коп. до 45,22 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,55 грн, максимальний – 44,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,95 грн, а максимальний – 45,5 грн.

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