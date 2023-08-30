Валюта снова дешевеет. Наличные курсы

В среду, 30 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, снизился на 16 коп. и составляет 37,37 грн. Курс продаж упал на 19 коп. – до 38,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,8 грн, максимальный – 37,6 грн. Для продажи минимальный курс – 37,7 грн, максимальный – 38,5 грн.

Средний курс покупки евро снизился на 10 коп. и составил 40,55. Курс продаж опустился на 13 коп. – до 41,66 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,4 грн, максимальный – 41,05 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 43,3 грн.

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