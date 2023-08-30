Валюта знову дешевшає. Готівкові курси

У середу, 30 серпня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з вівторком, знизився на 16 коп. і складає 37,37 грн. Курс продажу впав на 19 коп. – до 38,13 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,8 грн, максимальний – 37,6 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,7 грн, максимальний – 38,5 грн.

Середній курс купівлі євро знизився на 10 коп. і склав 40,55. Курс продажу опустився на 13 коп. – до 41,66 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 39,4 грн, максимальний – 41,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 41 грн, максимальний – 43,3 грн.

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