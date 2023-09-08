Валюта снова дорожает. Курсы валют в банках
08.09.2023, 11:02
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
В пятницу, 8 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 12 коп. и составляет 37,44. Курс продаж повысился на 15 коп. до 38,18 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,75 грн, максимальный – 37,96 грн. Для продажи минимальный курс – 37,9 грн, максимальный – 38,79 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 9 коп. и составил 40,19 грн. Курс продаж увеличился на 11 коп. до 41,25 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,2 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,75 грн, максимальный – 42 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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