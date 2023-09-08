Валюта знову дорожчає. Курси валют у банках

У п’ятницю, 8 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, зріс на 12 коп. і складає 37,44. Курс продажу підвищився на 15 коп. до 38,18 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,75 грн, максимальний – 37,96 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,9 грн, максимальний – 38,79 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро піднявся на 9 коп. і склав 40,19 грн. Курс продажу збільшився на 11 коп. до 41,25 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,2 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,75 грн, максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.