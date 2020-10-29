Вкладчики банка Аркада получили уже 150 млн грн от Фонда гарантирования
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка Аркада уже более 150 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Гарантированное возмещение Фонд выплачивает в размере до 200 000 грн для одного лица независимо от количества счетов в банке.
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В Фонде добавили, что автоматизированная система выплат позволила начать выплачивать компенсации уже через несколько дней после признания банка Аркада неплатежеспособным.
Благодаря автоматизации вкладчики также могли получить деньги в ближайшем отделении банка-агента ФГВФЛ, который присоединился к автоматизированной системе.
Для получения денег вкладчики должны обратиться в отделение банка-агента ФГВФЛ с паспортом и Идентификационным номером налогоплательщика.
Получить свои деньги вкладчики банка Аркада могут в 11 банках-агентах. Такими считаются АО "КредоБанк", АО "Правекс Банк", АО "Альфа-Банк", АБ "Укргазбанк", ПАО "ПУМБ", АО "ТаскомБанк", ПАО "Универсал Банк", ПАО "Идея Банк" АО "ПриватБанк" и АО "Ощадбанк".
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