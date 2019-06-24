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24.06.2019, 17:32

Вкладчики "вынесли" из ПриватБанка миллиард, но уже вернули

Вкладчики "вынесли" из ПриватБанка миллиард, но уже вернули

В ПриватБанке утверждают, что ушла часть валютных вкладчиков, но ситуация в банке далека от кризисной

В начале мая ситуация в ПриватБанке стабилизировалась, прирост по текущим счетам и срочным депозитам составил 1,4 млрд грн. Об этом в интервью Минфину рассказал член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Алексей Шабан.

По его словам, распространяемая информация о судах по статусу банка не вдохновляет клиентов оставлять свои деньги на счетах. Но ситуация в банке далека от кризисной.

"Мы почувствовали отток средств 18-19 апреля, когда появилось первое решение суда по ПриватБанку. С 1 по 31 апреля баланс вкладов населения (это депозиты и текущие счета) в гривне уменьшился на 1 млрд грн. Это то, что реально "вынесли". Но в мае клиенты занесли обратно то, что вынесли в апреле", - констатировал он.

Шабан также отметил, что украинские клиенты, особенно клиенты ПриватБанка, постоянно находятся в состоянии информационной турбулентности, так что у них уже сформировался частичный иммунитет на негативные новости.

"Когда появляются любые внешние риски, будь то выборы, лимиты, ограничения или неоднозначные решения судов, первыми уходят валютные вкладчики. Так и произошло сейчас. Конечно, печально, что ушла часть клиентов, но за сами вклады мы не сильно держимся, потому что давно приняли и продолжаем курс на снижение доли валютных депозитов в портфеле", - сказал Шабан.

В апреле украинские суды вынесли ряд решений по национализации ПриватБанка в пользу Игоря Коломойского. 18 апреля Окружной админсуд Киева признал незаконной национализацию и решение НБУ, которым был определен перечень связанных с ПриватБанком лиц. Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка.

ПравительствоНБУ и ПриватБанк подали аппеляции на эти решения.

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Теги: национализация Приватбанка, ПриватБанк
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