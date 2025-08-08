Владельцу Конкорд Банка не удалось оспорить его закрытие: помешал "антиколомойский" закон
Верховный суд отменил решения судов низших инстанций, которые признали противоправной ликвидацию Конкорд Банка в 2023 году, и закрыл производство. Об этом сообщается в судебном реестре.
Решение НБУ о ликвидации банка оспаривала его владелица Елена Соседка.
Днепропетровский окружной административный суд и Третий апелляционный административный суд стали на ее сторону, не согласившись с аргументами Национального банка (систематические нарушения, причастность к отмыванию доходов), которые он приводил как основание для ликвидации.
Суды установили неадекватность и несоразмерность между примененной мерой воздействия и обстоятельствами правонарушения и обратили внимание на нарушение Нацбанком процедуры проведения внеплановой выездной проверки Конкорд Банка.
Верховный суд, в отличие от нижестоящих судов, не давал оценки сути исковых требований.
Он закрыл производство в деле по процессуальным основаниям, определив, что выбранный истцом способ защиты является неэффективным и не предусмотрен действующим законодательством.
Решение ссылается на закон Украины №590-IX, который определяет, что признание противоправным и отмена решений НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации не восстанавливает предыдущего положения банка.
Единственным эффективным способом защиты прав лица, пострадавшего в результате нарушений закона в процедуре ликвидации банка, является взыскание убытков в денежной форме.
Поэтому Верховный суд пришел к выводу, что заявленные истцом требования об отмене решения НБУ вообще не подлежат судебному рассмотрению, если они направлены на восстановление положения банка, а не на возмещение ущерба.
Постановление Верховного суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.
- Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать Конкорд Банк за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег в августе 2023 года.
