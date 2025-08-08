Власниці Конкорд Банку не вдалося оскаржити його закриття: завадив "антиколомойський" закон

Два суди визнали незаконним закриття одного з комерційних банків України, але його все одно не дозволили повернути на ринок

Фото: Конкорд Банк

Верховний суд скасував рішення судів нижчих інстанцій, які визнали протиправною ліквідацію Конкорд Банку у 2023 році, і закрив провадження. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Рішення НБУ про ліквідацію банку оскаржувала його власниця Олена Сосєдка.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд та Третій апеляційний адміністративний суд стали на її бік, не погодившись з аргументами Національного банку (систематичні порушення, причетність до відмивання доходів), які він наводив як підставу для ліквідації.

Суди встановили неадекватність та неспівмірність між застосованим заходом впливу та обставинами правопорушення і звернули увагу на порушення Нацбанком процедури проведення позапланової виїзної перевірки Конкорд Банку.

Верховний суд, на відміну від нижчих судів, не давав оцінки суті позовних вимог.

Він закрив провадження у справі з процесуальних підстав, визначивши, що обраний позивачем спосіб захисту є неефективним та не передбачений чинним законодавством.

Рішення посилається на закон України №590-IX, який визначає, що визнання протиправним та скасування рішень НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію не відновлює попереднього становища банку.

Єдиним ефективним способом захисту прав особи, яка постраждала внаслідок порушень закону у процедурі ліквідації банку, є стягнення збитків у грошовій формі.

Тому Верховний суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги про скасування рішення НБУ взагалі не підлягають судовому розгляду, якщо вони спрямовані на відновлення становища банку, а не на відшкодування шкоди.

Постанова Верховного суду набрала законної сили, є остаточною й оскарженню не підлягає.