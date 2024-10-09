Второй крупнейший банк Юго-Восточной Азии прекращает трансакции с участием России
Сингапурская финансовая корпорация Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) с 1 ноября прекратит проведение каких-либо операций, связанных с Россией. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
В обращении к корпоративным и частным клиентам OCBC сослался на операционные проблемы, связанные с соблюдением нормативных требований из-за санкций в отношении России, сообщил один из источников.
Кроме этого, OCBC – вторая по величине группа финансовых услуг по активам в Юго-Восточной Азии с рейтингом Aa1 от рейтингового агентства Moody's.
Другой собеседник агентства уточнил, что трансакции, которые OCBC и его подразделение по управлению благосостоянием Bank of Singapore прекратят обрабатывать, включают личные переводы с участием контрагентов в России. Они также охватят транспортировку товаров и поставку или продажу товаров/услуг с участием РФ.
Ожидается, что влияние этих ограничений на OCBC не будет существенным, поскольку за последние два года банк и так перестал открывать новые счета клиентам, связанным с Россией.
"Сворачивая все трансакции, связанные с Россией, OCBC демонстрирует, как банки становятся более осторожными, поскольку война России с Украиной продолжается третий год, вызывая все больше санкций и проверок", – отмечает агентство.
Правительство Сингапура в марте 2022 года ввело против РФ односторонние целевые санкции, нацеленные на некоторые российские банки. Но деятельность по торговле криптовалютами и экспорт определенных товаров, многие другие банковские операции и операции по управлению активами для сторон, не подпадающих под санкции, продолжались.
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- В июле сообщалось, что китайские банки начали возвращать в Россию 80% переводов в юанях.
- Китайские банки могут полностью отказаться принимать платежи из России по истечении срока действия лицензии OFAC, истекающего 12 октября.