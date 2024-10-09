Другий за величиною банк Південно-Східної Азії припиняє трансакції за участю Росії
Сінгапурська фінансова корпорація Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) з 1 листопада припинить проведення будь-яких операцій, пов'язаних із Росією. Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.
У зверненні до корпоративних та приватних клієнтів OCBC послався на операційні проблеми, пов'язані з дотриманням нормативних вимог через санкції щодо Росії, повідомило одне з джерел.
Крім цього, OCBC – друга за величиною група фінансових послуг з активів у Південно-Східній Азії з рейтингом Aa1 від рейтингового агентства Moody's.
Інший співрозмовник агентства уточнив, що трансакції, які OCBC та його підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. Вони також охоплять транспортування товарів та постачання або продаж товарів/послуг за участю РФ.
Очікується, що вплив цих обмежень на OCBC не буде суттєвим, оскільки за останні два роки банк і так припинив відкривати нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.
"Згортаючи всі трансакції, пов'язані з Росією, OCBC демонструє, як банки стають обережнішими, оскільки війна Росії з Україною триває третій рік, спричиняючи дедалі більше санкцій та перевірок", – зазначає агентство.
Уряд Сінгапуру у березні 2022 року запровадив проти РФ односторонні цільові санкції, націлені на деякі російські банки. Але діяльність щодо торгівлі криптовалютами та експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та операцій з управління активами для сторін, які не підпадають під санкції, тривали.
- У лютому 2024 року три найбільші китайські банки припинили приймати платежі з російських кредитних організацій, які потрапили під санкції.
- У липні повідомлялося, що китайські банки почали повертати в Росію 80% переказів в юанях.
- Китайські банки можуть повністю відмовитись приймати платежі з Росії після закінчення терміну дії ліцензії OFAC, який спливає 12 жовтня.