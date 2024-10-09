Другий за величиною банк Південно-Східної Азії припиняє трансакції за участю Росії

Фото: EPA

Сінгапурська фінансова корпорація Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC) з 1 листопада припинить проведення будь-яких операцій, пов'язаних із Росією. Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.

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У зверненні до корпоративних та приватних клієнтів OCBC послався на операційні проблеми, пов'язані з дотриманням нормативних вимог через санкції щодо Росії, повідомило одне з джерел.

Довідка OCBC Bank – фінансова корпорація з головним офісом в одному з центрів азійської торгівлі, Сінгапурі. Це найстаріший сінгапурський банк, утворений у 1932 році в результаті злиття трьох місцевих банків, і другий найбільший банк Сінгапура.



Крім цього, OCBC – друга за величиною група фінансових послуг з активів у Південно-Східній Азії з рейтингом Aa1 від рейтингового агентства Moody's. – фінансова корпорація з головним офісом в одному з центрів азійської торгівлі, Сінгапурі. Це найстаріший сінгапурський банк, утворений у 1932 році в результаті злиття трьох місцевих банків, і другий найбільший банк Сінгапура.Крім цього, OCBC – друга за величиною група фінансових послуг з активів у Південно-Східній Азії з рейтингом Aa1 від рейтингового агентства Moody's.

Інший співрозмовник агентства уточнив, що трансакції, які OCBC та його підрозділ з управління добробутом Bank of Singapore припинять обробляти, включають особисті перекази за участю контрагентів у Росії. Вони також охоплять транспортування товарів та постачання або продаж товарів/послуг за участю РФ.

Очікується, що вплив цих обмежень на OCBC не буде суттєвим, оскільки за останні два роки банк і так припинив відкривати нові рахунки клієнтам, пов'язаним із Росією.

"Згортаючи всі трансакції, пов'язані з Росією, OCBC демонструє, як банки стають обережнішими, оскільки війна Росії з Україною триває третій рік, спричиняючи дедалі більше санкцій та перевірок", – зазначає агентство.

Уряд Сінгапуру у березні 2022 року запровадив проти РФ односторонні цільові санкції, націлені на деякі російські банки. Але діяльність щодо торгівлі криптовалютами та експорт певних товарів, багато інших банківських операцій та операцій з управління активами для сторін, які не підпадають під санкції, тривали.