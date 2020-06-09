Завод Коломойского выиграл суд у ПриватБанка на 22 млн грн

Верховный Суд 2 июня по ходатайству Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Игоря Коломойского закрыл производство по кассационной жалобе ПриватБанка о выплате заводу 22 млн грн. Об этом пишет Finbalance.
ПриватБанк пытался обжаловать в Верховном Суде решения судов низших инстанций, которые постановили взыскать с банка 22 млн грн в пользу НЗФ, которые завод заплатил Национальному банку (НБУ) в рамках мирового соглашения по кредиту рефинансирования, утвержденного в 2019 году.
Инициатором мирового соглашения был сам НЗФ. Он мог выплачивать НБУ задолженность в течение года, но погасил сразу же всю сумму досрочно.
Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать