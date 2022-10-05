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У Нацбанка будет новый глава. Лучший сценарий – если никто не заметит смену фамилий

Цей матеріал також доступний українською
У Нацбанка будет новый глава. Лучший сценарий – если никто не заметит смену фамилий

народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
05.10.2022, 17:16

Стресс-тест войной Нацбанк под руководством Кирилла Шевченко прошел на отлично и сохранил независимость институции. Идеально, если так будет и дальше

Вчера, 4 октября, стало известно, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подает в отставку. В соцсетях по сложившейся украинской традиции начали гадать, кто же станет его преемником. Но в целом уверен, что лучший сценарий для Украины – не заметить смены фамилии главы регулятора.

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Война – это большой стресс для всех аспектов жизни страны и граждан, в том числе финансовой системы. Этот стресс-тест войной Нацбанк под руководством Кирилла Шевченко прошел отлично – был готов к этим испытаниям, выдержал удар, адекватно реагировал на вызовы и обеспечил поддержку как банковско-финансовому сектору и гражданам, так и Кабинету министров Украины. При том, что и в Украине, и за границей часто подчеркивают, что, наверное, нет в мировой истории других таких примеров, чтобы банковская система бесперебойно работала в стране, где идет война и боевые действия.

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Чтобы не быть голословным, стоит посмотреть лишь несколько основных показателей деятельности центробанка.

Первый – это инфляция. 

Ключевая задача Нацбанка, в частности, с начала войны – это контролировать и сдерживать инфляцию. По состоянию на август 2022-го годовая инфляция в Украине составила 23,8%. Да, показатель высокий. Но в то же время темпы роста инфляции в других европейских странах тоже рекордные, а некоторые даже превышают значение в Украине, хотя эти страны не воюют.

К примеру, в Эстонии инфляция в августе достигла 25,2%, в Молдове 34,3%, в Турции вообще 80,2% (точно не пример ориентироваться). Недалеко находятся и Литва с Латвией, где инфляция превысила 21%. Так что можно сказать, что с задачей удержать рост цен в условиях войны НБУ справился.

Второй показатель – это золотовалютные резервы.

Действительно, с апреля по июль 2022-го золотовалютные резервы Украины демонстрировали нисходящую динамику, потому что нужно было поддерживать государственный бюджет. Но в последнее время НБУ снова взял курс на увеличение объемов международных резервов и по состоянию на 1 сентября 2022-го довел их валовую сумму до $25,4 млрд (это чуть больше майского уровня). Так что здесь тоже динамика положительная.

Относительно ожиданий от смены главы НБУ наиболее объективная реакция международных партнеров Украины: они с определенной долей скепсиса относятся к самой идее кадровых изменений такого уровня во время войны, но выводы будут делать только по делам.

Надеюсь, что преемник продолжит взятый предыдущим руководством Нацбанка курс (уже не секрет, что новым главой НБУ должен стать бывший глава правления государственного Ощадбанка Андрей Пышный). То, что можно особо подчеркнуть по результатам каденции господина Шевченко, – Нацбанк как был независимым органом, так и остался. И в этом очень хочется видеть преемственность.

К чему приводит отсутствие независимого центробанка и ручное управление главным регулятором со стороны глав страны, мы уже длительное время наблюдаем на примере Турции. Зато сильные независимые институты, где умеют говорить "нет", могут выдержать что угодно, даже приход к власти Дональда Трампа.

Именно поэтому лучшим результатом смены главы Нацбанка будет следующий: мы услышим фамилию нового главы НБУ, когда будем голосовать за его назначение в Верховной Раде, и больше не будем вспоминать об этой ротации, потому что Нацбанк так и останется сильным и независимым институтом, обеспечивающим необходимую поддержку банковской системы и страны в тяжелое военное время.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Андрей Пышный нацбанк МВФ инфляция золотовалютные резервы независимость нбу Кирилл Шевченко глава нбу
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