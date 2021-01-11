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После серии рекордов Bitcoin потерял $8000

11.01.2021, 12:03
После серии рекордов Bitcoin потерял $8000 - Фото
Фото: ЕРА

Криптовалюта bitcion потеряла в стоимости $8300 с момента достижения 8 января исторического ценового максимума в $41 529. На утро 11 января цена bitcion упала до $33 225, согласно данным торговой площадки coindesk. 

В последующие часы один bitcion торговался в пределах $35 000.

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Накануне, участники рынка предупреждали о коррекции стоимости после достижения bitcion отметки в $40 000.

В компании Flipside Crypto заявили, что активные Биткойн-счета приближаются к рекордно высоким уровням конца 2017 года. Это может быть признаком того, что некоторые держатели планируют продавать bitcoin. Менее 2% счетов владеют 95% предложения Биткойнов, поэтому несколько крупных сделок могут повлиять на цены.

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Роман Брыль
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