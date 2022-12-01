Бизнесмен Хмельницкий потерял $10 000 из-за банкротства криптобиржи FTX

Украинский бизнесмен Василий Хмельницкий потерял $10 000 из-за банкротства криптобиржи FTX. Об этом он рассказал в Facebook.

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"Даже с моим опытом, при детальном анализе, я потерял $10 000, когда биржа FTX обанкротилась. <...> До войны эта сумма для меня была невелика. Но сейчас каждая гривня важна", — написал он.

Хмельницкий верит, что криптовалюты имеют большое будущее, но пока этот рынок переживает сложные времена.

Кризис FTX стал не первым на крипторынке в этом году. До него были крах Luna/UST, Celsius и Three Arrows Capital, после него – BlockFi.

Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS).

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Андрій Водяний

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