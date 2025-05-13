"Есть желание, но нет ясности". Хомяков – о создании криптозерва в Украине
Парламентарии рассматривают законодательные возможности включения виртуальных активов в государственные резервы Украины.
Об этом в комментарии LIGA.net рассказал региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков.
"Мы уже обсуждали этот вопрос с парламентариями и есть и желание и понимание, что это нужно, но пока нет ясности, как это сделать. Потому что при детальном рассмотрении вопроса создания криптозерва мы столкнулись с тем, что необходимо изменить огромное количество законов, что на данный момент выглядит не вполне реалистичным", – отметил Хомяков.
Моделей, по которым мог бы быть создан криптозерв, определено несколько.
Можно создавать крипторезервы за счет каких-то новых поступлений. Можно создавать крипторезервы за счет перераспределения текущих валютных резервов. Можно построить и другие модели. Binance.
В то же время первоочередной задачей в вопросе создания крипторезерва для Украины Хомяков видит законодательное урегулирование оборота виртуальных активов.
"Думаю, что сейчас важнее все же сосредоточиться на принятии закона о цифровых активах, а потом уже можно прорабатывать вопросы крипторезервов – зачем его создавать, как и кто будет за этот процесс отвечать. И что не менее важно – иметь в этом вопросе драйвер в виде государственного органа или отдельного лидера, который будет продвигать этот безусловно системы", – сказал он.
24 апреля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал к рассмотрению парламента в первом чтении законопроект №10225 по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине. Однако, он выглядит еще достаточно сырым . 12 мая депутат Ярослав Железняк сообщил , что рассмотрение законопроекта через Офис Президента заблокировали на неопределенный срок.
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