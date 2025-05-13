"Є бажання, але немає ясності, як це зробити". Хом'яков – про створення крипторезерву в Україні

Голова регіонів CEE і Центральної Азії Binance Кирило Хом’яков (фото: Binance)

Парламентарії розглядають законодавчі можливості включення віртуальних активів у державні резерви України.

Про це у коментарі LIGA.net розповів регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці Кирило Хом’яков.

"Ми вже обговорювали це питання з парламентаріями і є й бажання та розуміння, що це потрібно, але поки що немає ясності, як це зробити. Тому що при детальному розгляді питання створення крипторезерву ми зіткнулися з тим, що необхідно змінити величезну кількість законів, що на даний момент виглядає не цілком реалістичним", – зазначив Хом’яков.

Моделей, за якими міг би бути створений крипторезерв, визначено кілька.

"Безумовно, існують різні моделі. Можна створювати крипторезерви за рахунок якихось нових надходжень. Можна створювати крипторезерви за рахунок перерозподілу поточних валютних резервів. Можна побудувати й інші моделі. Але в будь-якому випадку сам факт наявності резервів у цифрових активах, хто його триматиме і так далі викликає безліч питань і насамперед законодавчих – аж до внесення змін до Конституції", – розповів регіональний голова Binance.

Водночас, першочерговим завданням у питанні створення крипторезерву для України Хом’яков бачить законодавче врегулювання обороту віртуальних активів.

"Думаю, що зараз важливіше все ж таки зосередитися на ухваленні закону про цифрові активи, а потім уже можна опрацьовувати питання крипторезервів – навіщо його створювати, як і хто за цей процес відповідатиме. І що не менш важливо – мати у цьому питанні драйвер у вигляді державного органу чи окремого лідера, який просуватиме цей безумовно важливий проект через усі бюрократичні бар'єри та супровід системи", – сказав він.

24 квітня парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав та рекомендував до розгляду парламенту у першому читанні законопроєкт №10225 щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні. Однак, він виглядає ще досить сирим . 12 травня депутат Ярослав Железняк повідомив, що розгляд законопроєкта через Офіс Президента заблокували на невизначений термін.

Детальніше по темі читайте у матеріалі: Ефект "снігової кулі". Які країни готові формувати крипторезерв і чи потрібно це Україні