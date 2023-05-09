Криптобиржа Bittrex подала заявление о банкротстве из-за обвинений в отмывании денег

Криптовалютная биржа Bittrex Inc подала заявление о банкротстве, сообщила она в пресс-релизе. Три недели назад комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Bittrex в незарегистрированной деятельности в качестве биржи.

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Работу прекращает зарегистрированная в Сиэтле компания Bittrex, но остается еще Bittrex Global, которая обслуживает клиентов за пределами США. Неамериканские операции компании базируются в Лихтенштейне.

Согласно заявлению о банкротстве, поданному в суд Уилмингтона, штат Делавэр, активы и обязательства Bittrex составляли от $500 млн до $1 млрд.

В середине апреля комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила компании и ее бывшему гендиректору Уильяму Шихаре обвинения в отмывании денег. Власти считают, что биржа реализовывала криптоактивы в качестве ценных бумаг. Bittrex отвергает обвинения, пишет Reuters.

Хотя иск SEC все еще находится на рассмотрении, Bittrex ранее согласилась выплатить штраф в размере $29 млн Министерству финансов США за "очевидные нарушения" санкций в отношении определенных стран и закона о борьбе с отмыванием денег.

В начале ноября 2022 года обанкротилась американская криптобиржа FTX. Ее основателю Бэнкман-Фриду инкриминируют создание криптопирамиды. Суд назначен на октябрь.

В январе из-за финансовых проблем в США обанкротилась компания Genesis Global Holdco, специализировавшаяся на криптовалютном кредитовании.

17 января в США задержали россиянина Анатолия Легкодымова – основателя гонконгской криптовалютной биржи Bitzlato. Его подозревают в отмывании более $700 млн.

Віра Касіян

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