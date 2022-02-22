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Криптовалюты отреагировали падением на новости о российской агрессии

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 13:49
Криптовалюты отреагировали падением на новости о российской агрессии - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена Bitcoin упала до двухнедельного минимума с начала торгов во вторник в $36 370 из-за новостей о вводе российских войск на временно оккупированную территорию Украины. Позже Bitcoin несколько отыграл в цене, подорожав до $37 495, пишет CNCB. 

Цена второй по популярности криптовалюты Ethereum упала на 4%, XRP – на 10%. Аналитики связывают падение с эскалацией напряженности из-за российско-украинского кризиса, подчеркивают в CNCB. 

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"Bitcoin и криптовалюты в целом двигались паралельно с азиатскими фондовыми индексами, поскольку заголовки новостей из России и Украины влияли на динамику цен. Сначала началась распродажа, когда Путин объявил, что он отправляет войска в Украину, а затем отскок, когда рынок обработал заголовки", — прокомментировал CNBC Крис Дик, трейдер лондонского маркетмейкера B2C2. 

Bitcoin часто рекламируется его сторонниками как актив-убежище, подобный золоту, и может считаться средством сбережения во времена неопределенности. 

Тем не менее, аргументы в пользу Bitcoin как своего рода "цифрового золота" не оправдались, так как все больше институциональных инвесторов начали торговать криптовалютой, и она становится все более тесно связанной с колебаниями на традиционных рынках, таких как акции, резюмируют в CNBC.  

Криптовалюты отреагировали падением на новости о российской агрессии

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Роман Брыль
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