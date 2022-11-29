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Минцифра хочет срочно довести до конца процесс легализации криптовалют – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 15:06
Минцифра хочет срочно довести до конца процесс легализации криптовалют – Федоров - Фото
Михаил Федоров (Фото: Минцифра)

Министерство цифровой трансформации выступает за срочное завершение легализации виртуальных активов в Украине, заявил его руководитель Михаил Федоров в интервью Интерфакс-Украина.

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"Нам нужно срочно закончить ту задачу, которую мы начали делать: легализацию виртуальных активов в Украине. Мы приняли базовый закон "О виртуальных активах", который был драйвером законодательного процесса. Сейчас нужно принять налоговый законопроект, чтобы легализовать это направление, потому что Украина может получить новый сектор экономики и дополнительные налоговые поступления", – сказал министр.

Федоров считает, что криптоиндустрия позволит принести деньги в бюджет и будет стимулировать развитие цифровой экономки.

"Мы за легализацию этого прогрессивного технологического сектора, чтобы бизнес мог развиваться, государство – развивать цифровую экономику и получать налоги", – сказал министр.

В феврале 2022 года Верховная Рада со второй попытки приняла рамочный закон о виртуальных активах. Для полноценного запуска рынка виртуальных активов потребуются изменения в Налоговый и Гражданский кодексы.

Виртуальный актив в украинском законодательстве описан как выраженное в электронной форме нематериальное благо, которое является объектом гражданских прав и имеет стоимость.

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Андрій Водяний
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