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Минцифры и Нацбанк соревнуются за выпуск е-гривни

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 11:04
Минцифры и Нацбанк соревнуются за выпуск е-гривни - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации начало пилотный проект по использованию блокчейн-технологий при разработке е-гривни. Об этом сообщает пресс-служба министерства.  

Пилотный проект реализуется ТАСкомбанком, финтех-компанией Bitt и Stellar Development Foundation при поддержке Минцифры. 

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В рамках пилота часть сотрудников госпредприятия "Дия" получат электронные деньги с возможностью программирования. 

Проект позволит Минцифри и Нацбанку проанализировать эффективность технологических решений, которые могут быть использованы при разработке е-гривни, говорится в сообщении министерства. 

Пока пилот находится на этапе подготовки. С его результатами можно будет ознакомиться в 2022 году. 

В НБУ заявили, что приветствуют проведение этого пилотного проекта, но подчеркнули, что напрямую он не имеет отношения к выпуску е-гривни – цифровой валюты Национального банка Украины.   

"Согласно новому законодательству эмитентом е-гривни может быть только Национальный банк", – указал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.  

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Он добавил, что Нацбанк вместе с Минцифры и другими госучреждениями активно работает над созданием концепции е-гривни.  

Цель концепции – определение оптимальных способов использования (так называемых юз-кейсов) и характеристик е-гривни, архитектуры ее выпуска, технологической платформы и т.д.  

Создание концепции должно завершиться к концу 2022 года.  

Только после создания концепции е-гривни НБУ сможет разработать нормативно-правовую базу и сформировать требования к технологии выпуска цифровой валюты Нацбанка, а также выбрать технологического провайдера для проведения тестового выпуска е-гривни. 

Выбор технологического провайдера состоится через конкурсный отбор ориентировочно в 2023 году.  

  • 2 октября 2020 года Европейский центральный банк начал подготовку к введению единой европейской криптовалюты – цифрового евро.   
  • 8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах". Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. В НБУ разъяснили, как это повлияет на выпуск е-гривни.    

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Роман Брыль
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ТАСкомбанк цифровая валюта нацбанк е-гривня минцифры
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