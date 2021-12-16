Минцифры и Нацбанк соревнуются за выпуск е-гривни

Министерство цифровой трансформации начало пилотный проект по использованию блокчейн-технологий при разработке е-гривни. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Пилотный проект реализуется ТАСкомбанком, финтех-компанией Bitt и Stellar Development Foundation при поддержке Минцифры.

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В рамках пилота часть сотрудников госпредприятия "Дия" получат электронные деньги с возможностью программирования.

Проект позволит Минцифри и Нацбанку проанализировать эффективность технологических решений, которые могут быть использованы при разработке е-гривни, говорится в сообщении министерства.

Пока пилот находится на этапе подготовки. С его результатами можно будет ознакомиться в 2022 году.

В НБУ заявили, что приветствуют проведение этого пилотного проекта, но подчеркнули, что напрямую он не имеет отношения к выпуску е-гривни – цифровой валюты Национального банка Украины.

"Согласно новому законодательству эмитентом е-гривни может быть только Национальный банк", – указал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он добавил, что Нацбанк вместе с Минцифры и другими госучреждениями активно работает над созданием концепции е-гривни.

Цель концепции – определение оптимальных способов использования (так называемых юз-кейсов) и характеристик е-гривни, архитектуры ее выпуска, технологической платформы и т.д.

Создание концепции должно завершиться к концу 2022 года.

Только после создания концепции е-гривни НБУ сможет разработать нормативно-правовую базу и сформировать требования к технологии выпуска цифровой валюты Нацбанка, а также выбрать технологического провайдера для проведения тестового выпуска е-гривни.

Выбор технологического провайдера состоится через конкурсный отбор ориентировочно в 2023 году.

2 октября 2020 года Европейский центральный банк начал подготовку к введению единой европейской криптовалюты – цифрового евро.

8 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах". Документ определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, связанных с виртуальными активами. В НБУ разъяснили, как это повлияет на выпуск е-гривни.

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Роман Брыль

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