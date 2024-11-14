Рыночная стоимость всех криптовалют выросла до рекордных $3,2 трлн

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Стоимость мирового рынка криптовалют достигла $3,2 трлн согласно оценке агрегатора данных CoinGecko, сообщает агентство Reuters.

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Предыдущий рекорд капитализации был зафиксирован 10 ноября 2021 года на уровне $3,08 трлн. Тогда, в период пандемии коронавируса, американцы часто тратили щедрые выплаты компенсаций от правительства на покупку спекулятивных активов, в том числе и криптовалют.

Текущий ажиотаж вызван ожиданием смягчения ограничений по использованию криптоактивов после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

"Обычно рынок развивается следующим образом: биткоин вырывается вперед, а затем за ним следуют и остальные альткоины. Так происходит постепенная ротация капитала и увеличение общей капитализации рынка", — объяснил агентству Мэтью Дибб, главный инвестиционный директор компании Astronaut Capital, управляющей криптовалютными активами.

С 5 ноября, когда прошли выборы в США, биткоин вырос на 30%, превысив $90 000. Криптовалюта Ether выросла примерно на 33% с момента голосования до $3220. Dogecoin, альтернативный и волатильный токен, продвигаемый миллиардером и союзником Трампа Илоном Маском, подорожал на 140%.

Рыночная стоимость криптовалют все еще относительно небольшая по сравнению с традиционными классами активов, отмечают в агентстве. По текущим ценам стоимость 209 000 тонн золота, которые, по данным World Gold Council, были добыты за всю историю, составляет почти $19 трлн. Рыночная капитализация компаний индекса S&P 500 составляет $50,6 трлн.