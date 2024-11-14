Ринкова вартість всіх криптовалют зросла до рекордних $3,2 трлн

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Вартість світового ринку криптовалют досягла $3,2 трлн згідно з оцінкою агрегатора даних CoinGecko, повідомляє агентство Reuters.

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Попередній рекорд капіталізації зафіксовано 10 листопада 2021 року на рівні $3,08 трлн. Тоді, в період пандемії коронавірусу, американці часто витрачали щедрі виплати компенсацій від уряду на купівлю спекулятивних активів, зокрема криптовалют.

Поточний ажіотаж викликаний очікуванням пом'якшення обмежень щодо використання криптоактивів після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

"Зазвичай ринок розвивається наступним чином: біткоїн виривається вперед, а потім за ним йдуть й інші альткоїни. Так відбувається поступова ротація капіталу та збільшення загальної капіталізації ринку", – пояснив агентству Метью Дібб, головний інвестиційний директор компанії Astronaut Capital, яка управляє криптовалютними активами.

З 5 листопада, коли пройшли вибори в США, біткоїн зріс на 30%, перевищивши $90 000. Криптовалюта Ether зросла приблизно на 33% з моменту голосування до $3220. Dogecoin, альтернативний і волатильний токен, що просувається мільярдером і союзником Трампа Ілоном Маском, подорожчав на 140%.

Ринкова вартість криптовалют все ще порівняно невелика проти традиційних класів активів, зазначають в агентстві. За поточними цінами вартість 209 000 тонн золота, які, за даними World Gold Council, було видобуто за всю історію, становить майже $19 трлн. Ринкова капіталізація компаній індексу S&P 500 становить $50,6 трлн.